Anne ve kızının acı ölümü
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Anne ve kızının acı ölümü

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen 2 yaşındaki kızını kurtarmak isterken kendi de tandıra düşerek hayatını kaybeden hamile kadın ve 2 yaşındaki kızı gözyaşları arasında toprağa verildi.

Anne ve kızının acı ölümü
14.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:18

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen 2 yaşındaki kızını kurtarmak isterken kendi de tandıra düşerek hayatını kaybeden hamile kadın ve 2 yaşındaki kızı gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aşağı Toklu köyünde meydana gelen olayda 27 yaşındaki 3 çocuk annesi ve hamile Hacer Ergül, ekmek pişirdiği sırada yanında bulunan iki yaşındaki kızı Ayşegül tandıra düştü. Kızını kurtarmak isterken kendi de tandıra düşerek hayatını kaybeden annenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldıran 2 yaşındaki kızı Ayşegül de Ağrı ve Erzurum'da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Ayşegül, annesinin ardından bir gün sonra annesinin mezarının yanında toprağa verildi.

Baba Fuat Ergül, 4 aylık hamile olan eşi ve kızının feci şekilde hayatını kaybetmesinin ardından büyük bir acı yaşadı. İki çocuğuyla baş başa kalan baba Ergül yakınlarının yardımıyla ayakta durabiliyor.

Öte yandan, anne Hacer Ergül'ün küçük bir çocukken babasının göle düşerek boğulduğu, annesi ve dört yetim kardeşiyle hayatın zorluklarıyla mücadele etmekle çocukluğunun geçtiği öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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