Anne ve kızını pompalı tüfekle rehin alan şüpheli adliyede (2)
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Anne ve kızını pompalı tüfekle rehin alan şüpheli adliyede (2)

Anne ve kızını pompalı tüfekle rehin alan şüpheli adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUTUKLANDICumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgusunun ardından 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya teşebbüs', 'tehdit', 'konut dokunulmazlığının ihlali ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan Erkal Tabak, tutuklandı.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgusunun ardından 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya teşebbüs', 'tehdit', 'konut dokunulmazlığının ihlali ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan Erkal Tabak, tutuklandı. Erkal Tabak'ın olay günü saat 02.30 sıralarında Elazığ'dan otobüsle Sivas'a geldiği ve otogardan bindiği taksi ile daha önce yanında işçi olarak çalıştığı Nurcan B.'nin evine gittiği belirlendi. Kadının evin kapısından çıkmasını bekleyip, içeri girip rehin aldığı bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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