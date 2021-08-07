Anne ve kızın farklı odalarda cansız bedenleri bulundu
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Anne ve kızın farklı odalarda cansız bedenleri bulundu

Anne ve kızın farklı odalarda cansız bedenleri bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kepez ilçesinde yakınlarının haber alamadığı anne ve kızının evlerinin farklı odalarında cansız bedenleri bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yakınlarının haber alamadığı anne ve kızının evlerinin farklı odalarında cansız bedenleri bulundu. Cenazeler olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Annesinin ve kız kardeşinin cenazesinin kaldırılmasına yardım eden erkek kardeş ise gözyaşlarını tutamadı.

Olay, Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı Mimar Sinan Apatmanı 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve kız kardeşinden haber alamayan Selda Şeber, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından eve gelen polis ekipleri kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri ile balkon kapısından içeri giren polis ekibi anne Müşerref Şeber'i (72) kanepe üzerinde, kızı Semra Pişkin'i (43) ise başka odada halı üzerinde hareketsiz olarak buldu.

112 EKİPLERİ HAYATLARINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Semra Pişkin'in epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Cenazeler savcının olay yeri incelemesinin ardından ölüm sebebinin netlik kazanması için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Annesinin ve kız kardeşinin cenazesinin kaldırılmasına yardımcı olan İzzet Pişkin ise gözyaşlarını tutamadı.

(Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz/İHA)

Anne ve kızın farklı odalarda cansız bedenleri bulundu
Anne ve kızın farklı odalarda cansız bedenleri bulundu
Anne ve kızın farklı odalarda cansız bedenleri bulundu
Anne ve kızın farklı odalarda cansız bedenleri bulundu
Anne ve kızın farklı odalarda cansız bedenleri bulundu
Anne ve kızın farklı odalarda cansız bedenleri bulundu
Anne ve kızın farklı odalarda cansız bedenleri bulundu
Anne ve kızın farklı odalarda cansız bedenleri bulundu
Anne ve kızın farklı odalarda cansız bedenleri bulundu
Anne ve kızın farklı odalarda cansız bedenleri bulundu
Anne ve kızın farklı odalarda cansız bedenleri bulundu
Anne ve kızın farklı odalarda cansız bedenleri bulundu
Anne ve kızın farklı odalarda cansız bedenleri bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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