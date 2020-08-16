Anne ve kızı yaya geçidinde dehşeti yaşadı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken halk otobüsünün çarparak metrelerce sürüklediği anne ve kızı yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken halk otobüsünün çarparak metrelerce sürüklediği anne ve kızı yaralandı. Tedavi altına alınan annenin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Filiz D. (44) ve elinden tuttuğu 3 yaşındaki kızı M.A.D.'ye yaya geçidinden yolun karşısına geçtikleri sırada, Şener A. idaresindeki 41 J 0275 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan anne ve kızı yaklaşık 5 metre sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar otobüsün altında kalan anne ve kızını çıkarttı.

Vatandaşlar yaralı haldeki çocuğu kucağına alarak, "Ağlama bebeğim" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Bir trafik polisi ise elindeki su ile küçük kız çocuğunun başını yıkadı. Daha sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan anne Filiz D. Kocaeli Devlet Hastanesine, 3 yaşındaki M.A.D. ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kazaya tanık olan vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadılar.

Otobüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA