Anne ve kızı sobadan sızan gazdan zehirlendi - Haberler
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Anne ve kızı sobadan sızan gazdan zehirlendi

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel
Anne ve kızı sobadan sızan gazdan zehirlendi

ZONGULDAK'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Katibe İpek (83) ve kızı Zeynep İpek (35) hastanede tedavi altına alındı.

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Katibe İpek (83) ve kızı Zeynep İpek (35) hastanede tedavi altına alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün akşam yaptığı fırtına uyarısının ardından sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde rüzgar etkili oldu. Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi'nde yaşayan Katibe İpek ve kızı Zeynep İpek'i evinde hareketsiz bulan yakınları ise sağlık ekiplerine haber verdi. Anne ve kızının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit eden ekipler, ilk müdahaleyi evde yaptı. Daha sonra anne ile kızı ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Bu arada Zonguldak Valiliği, vatandaşları fırtına sonucu yaşanabilecek soba zehirlenmelerine karşı uyardı.


- Zonguldak
Anne ve kızı sobadan sızan gazdan zehirlendi

Anne ve kızı sobadan sızan gazdan zehirlendi

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