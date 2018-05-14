Anne-Kız Araba Çarpması Sonrası Hayatını Kaybetti, 6 Aylık Bebek Yaşam Mücadelesi Veriyor

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı anne- kızdan Hatice Sinem Kanadıkırık (5) sabaha karşı hastanede yaşamını yitirdi. Hatice Sinem'in annesi Lütfiye Kanadıkırık (31) da dün kazanın ardından kaldırıldığı hastanede karnındaki 6 aylık bebeği sezaryenle alınıp kuvöze alındıktan sonra kurtarılamamıştı. 6 aylık bebek yaşam mücadelesi verirken, polis, olay yerinden kaçan gri renkli otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

SÜRÜCÜ, ANNE-KIZA ÇARPTIKTAN SONRA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda meydana geldi. Üsame Kanadıkırık, 6 aylık hamile eşi Lütfiye Kanadıkırık ve kızı Hatice Sinem Kanadıkırık ile yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada gelen otomobil, 6 aylık hamile Lütfiye Kanadıkırık ve elinden tuttuğu kızı Hatice Sinem Kanadıkırık'a çarptı. Üsame Kanadıkırık son andan yara almadan kurtulurken, kimliği belirlenemeyen sürücü, durmayarak olay yerinden kaçtı.

HAMİLE KADIN BEBEĞİ ALINDIKTAN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, ağır yaralanan Lütfiye Kanadıkırık ve kızı Hatice Sinem, özel bir hastaneye kaldırıldı. Lütfiye Kanadıkırık, sezaryenle karnındaki erkek bebeği alındıktan sonra kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bebek kuvöze alınırken, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Hatice Sinem Kanadıkırık da bu sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SAĞ TARAFI HASARLI GRİ ARAÇ ARANIYOR

Kazanın ardından Kahramanmaraş polisi alarma geçti. Kaza yerindeki tüm güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, hamile kadın ve kızın ölümüne neden olan otomobilin gri renkli olduğunu, kaza sonrası aracın sağ tarafında hasar meydana geldiğini saptadı. Bu bilgiler üzerine aracın bulunması için kent geneli ile çevre illerdeki güvenlik güçlerine bilgi verilerek aracın bulunması ve sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Polisler, tüm gri renkli otomobilleri tek tek inceliyor.

ANNE-KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Lütfiye Kanadıkırık ve kızı Hatice Sinem'in cansız bedenleri ise otopsilerinin ardından Kale Mahallesi'ne götürüldü. Hayatını kaybeden Lütfiye ile kızı Hatice Sinem Kanadıkırık'ın cenazeleri, mahalle mezarlığında yan yana konuldu. Eşini ve kızını kaybeden Üsame Kanadıkırık, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. İmam önce Lütfiye Kanadıkırık'ın ardından da kızı Hatice Sinem'in cenaze namazını kıldırdı. Helallik alınmasının ardından anne- kızın cenazeleri, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Üsame Kanadıkırık, eşi ile kızının mezarına toprak atılırken, dua etti.

"ÖNCE ÇARPTI, SONRA KIZIMIN AYAKLARININ ÜZERİNDEN GEÇTİ"

Kazayı yara almadan atlatan Üsame Kanadıkırık'ın, 5 aylık hamile eşi Lütfiye ve kızı Hatice Sinem Kanadıkırık ile alışveriş merkezinden döndüğü öğrenildi. Üsame Kanadıkırık'ın yakını, "Üsame, bana kazayı anlatırken, 'Otomobil çarptıktan sonra kızım motor kaputunun üzerine düştü. Sürücü geri gidip, kızım yere düştükten sonra bacaklarının üzerinden geçip gitti. Allah'tan gelene bir sözüm yok; ama kızımın ayaklarını tepeleyip, gitmesi çok ağırıma gitti' dedi" diye konuştu.

Öte yandan anne- kızın ölümüne neden olan otomobil sürücüsünün yakalanması için polislerin çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.