Anne ve çocukları doludan korunmak isterken ölmüşler

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde dün sel sularına kapılarak yaşamını yitiren anne Naime Polat ve 2 çocuğunun doludan korunmak için köprü altına girdiği ortaya çıktı. Anne ve çocuklarının köprü altında aniden gelen sel sularına kapılarak yaşamını yitirdiği bildirildi. Aynı bölgede yıldırım çarpması sonucu ölen Nurullah Yardımcı'nın (19) ise geçen hafta sonu üniversite sınavına girdiği öğrenildi. Diyadin'e bağlı Atatürk Mahallesi'nde oturan oturan Naime Polat (48), çocukları Musa (11) ve Pınar (4) ile birlikte 1 kilometre uzaklıktaki Göl Mahallesi'ndeki araziye doğada yetişen pancar otunu toplamaya çıktı. Bu sırada bölgede sağanak yağış ve dolu bölgede etkili oldu. Anne Polat ile 2 çocuğu sağanak yağış nedeniyle oluşan sel sularına kapıldı. Sel sularında gözden kaybolan anne ve iki çocuğunu gören vatandaşlar, güvenlik güçleri ile sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye hemen polis, jandarma, AFAD, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Diyadin Kaymakamı Olgun Öner, Emniyet Amiri Arif Baltacı'nın da katıldığı arama-kurtarma çalışmaları sırasında anne Naime Polat ile çocukları Musa ve Pınar Polat'ın cansız bedenleri bulundu. Aynı bölgede kendilerine ait hayvanları otlatan Nurullah Yardımcı'dan yıldırımın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. 4 kişinin cansız bedeni Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Anne ve çocukları ile Nurullah Yardımcı'nın cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Eşi Harun Polat'ın şehir dışında inşaatlarda çalıştığı belirtilen 5 çocuk annesi Naime Polat'ın dün 12.00 sıralarında araziye pancar toplamaya çıktığını belirten Atatürk Mahallesi Muhtarı Ercan Salihoğlu, "Harun Polat beni arayarak 'eşim pancar toplamaya çıkmış, haber alamıyorum' dedi. Ben de emniyete haber verdim. Ben emniyete vardığımda çobanlar kadının cesedini bulmuştu. Jandarma ve itfaiye ile beraber çocukları aramaya başladık. Pancar toplama çıktıklarında o ensada da dolu yağmış. Doludan kendilerini koruyabilmek için köprü altına girmişler. O esnada sel gelmiş ve kendilerini kurtaramamışlar. 2 kilometre kadar sürüklenmişler. 4 saat sonra ilk olarak çobanlar annenin cansız bedenini bulmuşlar. 250-300 metre sonra kız çocuğunun, yine 300 metre mesafede de erkek çocuğunun cenazesi bulundu" diye konuştu.

Göl Mahallesi'nde yaşayan Yıldız- Muhsin Yardımcı çiftinin 8 çocuğundan Nurullah Yardımcı'nın ise kendilerine ait hayvanları otlatırken hayatını kaybettiği ifade edildi. Bu yıl liseden mezun olan Yardımcı'nın çok çalışkan ve zeki olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, kendisinin hafta sonu yapılan üniversite sınavına girdiğini bildirdi.

Erzurum'daki Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri devam eden 4 kişinin cenazesi bugün Diyadin'de toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile çekilen görüntü

-Ölen ailenin yağmurdan korunmak için girdiği menfez

-Ercan Salihoğlu ile röp

-Ailenin cenzelerinin bulunduğu yer

-Harun Polat ile röp

Haber: Turgay İPEK-Kamera: Zafer KUMRU/ DİYADİN, (AĞRI),

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Kaynak: DHA