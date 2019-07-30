- Anne ve Çocuğunu Trenin Önüne İtti- Trenin Altında Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti
- Anne ve çocuğunu trenin önüne itti Trenin altında kalan çocuk hayatını kaybettiFRANKFURT - Almanya'nın Frankfurt kentinde bir kişinin 8 yaşındaki çocuk ve annesini hareket halindeki hızlı trenin önüne itmesi sonucu, çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
- Anne ve çocuğunu trenin önüne itti
Trenin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
FRANKFURT - Almanya'nın Frankfurt kentinde bir kişinin 8 yaşındaki çocuk ve annesini hareket halindeki hızlı trenin önüne itmesi sonucu, çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
Alman polisi tarafından yapılan açıklamada, Frankfurt kentinde Eritreli 40 yaşındaki bir kişinin anne ve çocuğunu tren istasyonuna yaklaşmakta olan hızlı trenin önüne ittiği ifade edildi. Trenin altında kalan çocuğun hayatını kaybettiği, annesinin ise kurtulduğu belirtildi. Olayın ardından istasyondan kaçan zanlının, çevredekiler tarafından yakalandığı ve polise teslim edildiği bildirildi. Polis, gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun devam ettiğini, hastaneye kaldırılan annenin de sorgulanacağını açıkladı. Polis açıklamasında, çocuk ile annesinin saldırganla bağlantısı olup olmadığının henüz bilinmediği kaydedildi.
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, eski sevgilisi programa bağlanınca yayını terk etmek istedi