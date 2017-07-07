Anne ve Bebeğinin Ölü Bulunması - Stk'lar Olayı Kınadı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, Suriyeli anne ile 10 aylık bebeğinin öldürülmesine ilişkin cuma namazı sonrası toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri, olayı kınadı.



Adapazarı ilçesindeki Orhan Cami önünde cuma namazı sonrası çeşitli sivil toplum kuruluşuna üye vatandaşlar bir araya geldi.



61 sivil toplum kuruluşu adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Sakarya 1 Nolu Şube Başkanı Murat Mengen, olayı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Suç bireyseldir ve kamuoyu vicdanının daha fazla sızlamaması için bu tür olaylarda adalet geciktirilmemelidir." dedi.



Mengen, şöyle devam etti:



"Bu aynı zamanda bizim inancımız gereğidir. Bizler her ne olursa olsun, hangi ırktan olduğunun hiçbir önemi olmadan mazlumların ve mağdurların yanında olacağız. Hiçbir kara propaganda buna engel olamaz. Türkiye'nin Suriye içindeki insani yardım ve terörle mücadelesinden rahatsız olan karanlık güçlerin, ülkemiz içindeki hamlelerinin karşılık bulmayacağını ve Suriyeli kardeşlerimizin de tahriklere kapılmayıp, provokatif olaylara karışmayacağına inancımız tamdır. Kaynarca'da yaşanan bu olayın ardından hala Suriyeliler ile ilgili vicdandan yoksun açıklamalar yapanların imanlarını ve insanlıklarını yoklamalarını tavsiye ederiz."



Grup adına açıklama yapan Özlem Bağcı da olayın acısını yüreklerinde hissettiklerini söyleyerek, "Özellikle son dönemde Suriyeli sığınmacılarla Türk halkı arasında büyük çatışmalar çıktığı, yaşanan çok küçük tartışmaların bile büyük olaylara dönüştüğü ya da dönüştürülmeye çalışıldığı görülmektedir. Suriyeli birinin ve farklı bir mültecinin yapmış olduğu bir suçun tüm Suriyelilere mal edilmesi nasıl yersiz ise bu menfur saldırının da tüm Türk milletimize mal edilemeyeceğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.



"Bu topraklar bu su hava hepimize yeter"



AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün de dünden beri adeta şokta oldukların, kardeşlik, huzur ve barış şehri Sakarya'da böyle bir vahşetin yaşanmış olmasının kanını dondurduğunu dile getirdi.



Bu zamana kadar bu şehrin dışarıdan gelen muhacirleri kucaklamasıyla dünya gündemine Türkiye gündemine geldiğini, bugün Türkiye gündemine böylesi menfur olayla gündeme gelmiş olmasının kendilerini kahrettiğini anlatan Üstün, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımız emin olsunlar ki bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız ve bu Türkiye'ye yaptıkları ihanetin bedelini ağır bir şekilde ödeyecekler. Sadece Türkiye'ye değil bütün insanlığa karşı suç işlemişlerdir. Bunun cezası en ağır şekilde hak ettikleri şekilde mahkemelerce zalimlere hainlere verilecektir ancak biz biliyoruz ki bu olaylar birden olmadı. Maalesef son birkaç aydan beri anlamsız bir şekilde belki de planlı bir şekilde böyle olayların fitilin ateşlemek için bir zemin hazırladı. Oysa Türkiye büyük bir ülke, bu altında yaşadığımız güneş hepimize yeter. Bu topraklar bu su hava hepimize yeter. Yeter ki biz birlik olalım, beraber olalım, huzur içerisinde yaşayalım. Birkaç aydan beri Suriyeliler gitsin diye tempo tutanlara şunları söylüyorum. Suriyelilerin bu topraklarda hakkı vardır ama bu vahşilerin bizim içimizde yerleri yoktur. Gitmesi gereken biri varsa o vahşilerdir, o hainlerdir."



Açıklamaların ardından grup dağıldı.