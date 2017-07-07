Anne ve Bebeğinin Ölü Bulunması - Sakarya

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, Suriyeli anne ile bebeğinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Birlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Suriyeli hamile kadın Emani Al-Rahmun (20) ile 10 aylık erkek bebeği Halaf Al-Rahmun'un ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler B.K. ve C.B, geniş güvenlik önlemleri altında Kaynarca Adliyesi'ne getirildi.



Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.



Adliye önünde güvenlik tedbiri artırıldı



Bu arada, zanlıların sevk edildiği Kaynarca Adliyesi çevresinde bekleyen kalabalıktakilerden bazıları zaman zaman adliye binasına girmeye çalıştı. Bu kişiler çevik kuvvet ekiplerince engellendi.



Vatandaşlar arasında zaman zaman yaşanan arbedeleri de polis ve jandarma ekipleri önledi.



İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı ve Kaynarca Kaymakam Vekili ve Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli de adliyeye geldi.



Kaymakam Çiçekli, burada bekleyen vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.



Kaynarca ilçesinde yaşayan Suriyeli uyruklu Halid Al-Rahmun, dün sabah iş yerinden geldikten sonra evinde olmayan hamile eşi ile 10 aylık bebeğini tüm aramalarına rağmen bulamamış ve ihbarı üzerine jandarma ile polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Aramalar sonucu Suriyeli hamile kadın ve bebeğinin cesetleri Birlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunmuştu. Olayla ilgili B.K. ve C.B, jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.