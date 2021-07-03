Anne ve bebeğin hayatını kurtaran 112 acil servis görevlileri olayı anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anne ve bebeğin hayatını kurtaran 112 acil servis görevlileri olayı anlattı

Anne ve bebeğin hayatını kurtaran 112 acil servis görevlileri olayı anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da doğum sancısı başlayan kadını hastaneye götürürken ambulans ile yolda doğumunu yaptıran 112 acil servis görevlileri, doğumun başarılı geçtiği ve anne ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Afyonkarahisar'da doğum sancısı başlayan kadını hastaneye götürürken ambulans ile yolda doğumunu yaptıran 112 acil servis görevlileri, doğumun başarılı geçtiği ve anne ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Doğum sancısı tutan Sandıklı ilçesine bağlı Çambeyli köyünde yaşayan Aysel Günbaş için yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Günbaş'ı Sandıklı Devlet Hastanesine götürdükleri esnada kadının doğumu başladı. Bunun üzerine Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olan ambulans sürücüsü Hasan Hüseyin Yıldırım ambulansı uygun bir yere park edip doğumu gerçekleşmesi için ATT Ümran Karakuş ve Paremdik Deniz Yetişkin ile acil müdahalede bulundu. Yaklaşık 20 dakikanın sonunda doğum başarı ile gerçekleşti.

"Bakanlığımızın da fotoğrafı paylaşması bize ayrı bir gurur verdi"

Olayın ardından hastaneye kaldırılan ve sağlık durumları ile olan anne ile kız bebeğin tedavileri devam ediyor. Doğumu gerçekleştiren 112 acil serviste görevli Paremdik Deniz Yetişkin, olayın sabah erken saatlerde gerçekleştiğini dile getirdi. Anne ile bebeğin iyi olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Yetişkin, "07.30 civarından komuta merkezi hamile bir hastanın genel durumunun bozulduğunu, sancısının olduğunu ve kanamasının olduğunu bize iletti ve anons geçtiler. Hızlı bir şekilde vakaya çıktık. Olay yerine gittiğimizde hastayı değerlendirdik, ilk müdahaleyi yaptık. Doğum başlamamıştı gittiğimizde. Hastanın nakli için ambulansa aldık. Yol üzerinde hastanın kasılmaları ve sancıları başladı. Aracı güvenli bir bölgeye çektik. Hastanın doğumunun başladığını tespit ettik. Doğumu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Annenin ve çocuğun sağlıklı bir şekilde hastaneye naklini sağladık. Bakanlığımızın da fotoğrafı paylaşması bize ayrı bir gurur verdi" dedi.

"Annenin ve bebeğin sağlıklı olması bizi çok mutlu etti"

ATT Ümran Karakuş ise bebeğin doğduktan sonra meslektaşının elini tutmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Başarılı bir doğum eylemi gerçekleştirdik. Riskli bir gebeliği vardı gebemizin. Yolda gerçekleştirdik hastaneye ulaşamadan. Annenin ve bebeğin sağlıklı olması bizi çok mutlu etti, gururlandırdı. İyi bir müdahale ile naklini sağladık. Sosyal medyada paylaşılmasını istedim. Arkadaşımın elini tuttu yeni doğan bebek. Bakanlığımızın da paylaşması bizi çok mutlu etti." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: '(Sakarya şehir hastanesi) İhalesi tamamlandı, inşallah yakında yapımına başlıyoruz.
Erdoğan: "(Sakarya şehir hastanesi) İhalesi tamamlandı, inşallah yakında yapımına başlıyoruz.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Selin Şekerci Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Burak Elmas Emre Kocadağ Mustafa Cengiz Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anne ve bebeğin hayatını kurtaran 112 acil servis görevlileri olayı anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 17:31:42. #1.15#

title