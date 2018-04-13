Anne ve Babasıyla Aynı Kursta Okuma Yazma Öğreniyor

SERHAT ZAFER - Sivas'ın İmranlı ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Servet Ölmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında 80 yaşındaki babası ve 82 yaşındaki annesi ile köy konağında açılan kursta okuma yazma öğreniyor.

Altınca köyünde ikamet eden ve ilkokul birinci sınıfa başladıktan kısa bir süre sonra ailesi tarafından kardeşlerine bakması için okuldan alınan Ölmez, yıllar sonra okuma ve yazma öğrenmenin heyecanını yaşıyor.

Hiç evlenmeyen ve annesi Güllü ile babası Dursun Ölmez ile yaşayan Servet Ölmez, köy konağına dönüştürülen eski okulda 5'i kadın 2'si erkek 7 kişinin katıldığı kursun en genci olarak dikkati çekiyor.

Yaş ortalaması 60'ın üzerinde olan kursa katılanlara da zaman zaman yardımcı olan Ölmez, aynı sınıfı paylaştığı anne ve babasının da en büyük yardımcısı.

Servet Ölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çoban olan babasının gurbete gitmesi, annesinin ise tarla işleriyle uğraşması nedeniyle çok kısa süre okula gittiğini daha sonra birinci sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Kursta ve kurs sonrasında annesi ve babasına destek olmaya çalıştığını dile getiren Ölmez, "Küçükken öğrenemedim, 50 yaşından sonra okuma ve yazma öğreniyorum, mutluyum." dedi.

Çoban baba okuma ve yazmayı öğrendi

Baba Dursun Ölmez ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği"nden televizyon izlerken haberdar olduğunu ifade etti.

Eşi ve kızıyla kursa katıldığını belirten Ölmez, "Gurbette çobanlık yapıyordum ve anneme bakıyordum, okula gidemedim. Şimdi 80 yaşındayım, gözlerimden rahatsızım ama okuma yazma öğreniyorum." diye konuştu.

Resmi kurumlara ve hastaneye gittiğinde okuma yazma bilmediği için çok zorlandığını anlatan Ölmez, bu kursların açılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere diğer yetkililere teşekkür etti.

Güllü Ölmez ise okuma yazma öğrenmeye başladığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Okuryazar oranını yükseltmek için seferberlik başlatıldı

İmranlı Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve aynı zamanda Altınca köyünde düzenlenen kursun eğitmeni Uğur Kayapınar da kursa ilçede büyük bir katılım sağlandığını dile getirdi.

İlçede okuryazarlık oranını yükseltme adına topyekun bir seferberlik başlatıldığını vurgulayan Kayapınar, şöyle devam etti:

"Günümüzde baktığımız zaman en azından bu yaştaki teyzelerimizin, amcalarımızın, ablalarımızın adlarını ve soyadlarını yazdıklarını görmek, örneğin hastaneye gittikleri zaman göz bölümüyle kalp bölümünü karıştırmamalarını sağlamak, en azından telefondan birilerini arayabilmeleri bizim için çok önemli. Bu insanların ilçe dışına çıktıkları zaman mağduriyet yaşamamaları en büyük hedefimiz."

Servet Ölmez'in iyi seviyede okuma yazma öğrendiğini, annesi Güllü ve babası Dursun Ölmez'in ise birçok harfi tanıdığını aktaran Kayapınar, bir şeyler öğrenen kursiyerlerin diğer kursiyerlere yardımcı olmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.