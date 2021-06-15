Son dakika haberleri! Anne ve babasını vahşice öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
Son dakika haberi... Balıkesir'de anne ve babasını öldüren zanlı tutuklandı.
Balıkesir'de anne ve babasını öldüren zanlı tutuklandı.
Ş.D'ye (47) ait Cennetayağı Mahallesi 781. Sokakta bulunan 5 katlı binanın 4. katındaki evden bağrışma sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Eve gelerek kapıyı açamayan ekipler, yan daireden camından girdi. Evde arama yapan ekipler, Ş.D ve eşi S.D'yi (46) balkonda hareketsiz halde buldu. Cinayet şüphelisi M.D (20), polisler tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunda "Bunların katli vacip" diyen M.D, geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık soruşturmasında susma hakkını kullanan M.D, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı