Son dakika haberleri! Anne ve babasını vahşice öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Anne ve babasını vahşice öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Son dakika haberleri! Anne ve babasını vahşice öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Balıkesir'de anne ve babasını öldüren zanlı tutuklandı.

Balıkesir'de anne ve babasını öldüren zanlı tutuklandı.

Ş.D'ye (47) ait Cennetayağı Mahallesi 781. Sokakta bulunan 5 katlı binanın 4. katındaki evden bağrışma sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Eve gelerek kapıyı açamayan ekipler, yan daireden camından girdi. Evde arama yapan ekipler, Ş.D ve eşi S.D'yi (46) balkonda hareketsiz halde buldu. Cinayet şüphelisi M.D (20), polisler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda "Bunların katli vacip" diyen M.D, geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık soruşturmasında susma hakkını kullanan M.D, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

32 ilde dev FETÖ operasyonu! 57 polis gözaltına alındı
32 ilde dev FETÖ operasyonu! 57 polis gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Angela Merkel Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sarp Akkaya Funda Eryiğit Erkan Petekkaya Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Diego Ali Koç Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Anne ve babasını vahşice öldüren cinayet zanlısı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 18:40:50. #1.14#

title