Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi İzmir'in Bayraklı ilçesinde siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldürdüğü, karışımı zorla kardeşine de içirmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunca düzenlenen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna mütalaa edildiğini bildirdi.

Sanık avukatı, aleyhe olan raporu kabul etmediklerini ve daha önce alınan raporla çelişki bulunması nedeniyle yeniden rapor alınmasını talep etti.

Tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan ise raporu kabul etmediğini belirterek, "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım." dedi.

İddia makamı Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden alınan raporla Adli Tıp Kurumunun ki arasında çelişki olduğunu, Adli Tıp Kurumu üst kurulundan uzlaştırıcı mahiyette rapor aldırılması ve sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'de 14 Mayıs 2019'da Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, iddiaya göre satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki Emir Can Kalkan ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı Emir Can Kalkan'ın üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan da siyanürden etkilenmişti.

Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Zanlı Kalkan, "Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürme" ve "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kalkan hakkında, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA