Anne ve Babasını darp eden şahıs serbest kaldı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da yaşanan olayda anne ve babasını darp eden 51 yaşındaki B.Ö. gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malkara ilçesinde 51 yaşındaki B.Ö. isimli şahıs anne ve babasının yaşadığı evine gitti. İddiaya göre eve gelen şahıs babası kapıyı açar açmaz babasına vurmaya başladı. Daha sonra annesini de darp eden şahıs, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından baba T.Ö. (74) ve anne F.Ö. (73) ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. (51) adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak 4 ay evden uzaklaştırma cezasına çarptırıldı. - TEKİRDAĞ