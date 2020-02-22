Anne ve babasını boğarak öldüren sanığın cezasına bozma

22.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:08

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Mersin'de anne ve babasını öldüren hemşire Seher Dadak'a "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından verilen iki kez müebbet ile 25 yıl hapis cezasını bozdu.

Dadak, 6 Aralık 2015'te altınlarını vermedikleri gerekçesiyle evlerine gittiği babası Fethi ile annesi Aile Korkmaz ile tartıştı. Tartışmanın ardından Dadak, başlarına sarımsak ezici ile vurduğu anne ve babasını boğarak öldürdü.

Tutuklanan Dadak, yargılandığı Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Haziran 2016'daki karar duruşmasında, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet, nitelik yağma suçundan ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Seher Dadak hakkındaki yerel mahkeme kararını bozdu.

Daire, kasten öldürme suçunun canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlenmesi halinin varlığını gösteren kesin ve yeterli kanıt bulunmadığına, bunun da bozmayı gerektirdiğine hükmetti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yağmadan kurulan hükümde ise eylemin maktullerin evinde gerçekleştirildiği gözetilmeden silahla yapıldığı kabul edilerek, karar verilmesini bozma nedeni saydı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararı üzerine davayı yeniden ele alacak.

Kaynak: AA