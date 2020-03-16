Anne ve babası kazada ölen Ramazan da kurtarılamadı
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Manisa, Kula, Güncel

Anne ve babası kazada ölen Ramazan da kurtarılamadı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 13 Mart'ta otomobil ile çarpışan motosikletteki Ramazan Ağırbaş (6), ağır yaralı olarak tedaviye alındığı hastanede dün akşam yaşamını yitirdi.

16.03.2020 09:39 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:39
Anne ve babası kazada ölen Ramazan da kurtarılamadı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 13 Mart'ta otomobil ile çarpışan motosikletteki Ramazan Ağırbaş (6), ağır yaralı olarak tedaviye alındığı hastanede dün akşam yaşamını yitirdi. Kazada Ramazan'ın annesi Nazire Nazlı (24) ile babası Şerif Süleyman Ağırbaş (33) yaşamını yitirmiş, kardeşi Huriye Nisa Ağırbaş (2) da ağır yaralanmıştı. Küçük kızın hastanede tedavisine devam edildiği belirtildi. 

Kaza, 13 Mart Cuma günü saat 18.00 sıralarında, İzmir-Ankara D300 yolu Kavacık rampasında meydana geldi. Uşak yönünden İzmir yönüne giden A.G.D.'nin kullandığı 35 KM 709 plakalı otomobil, Kavacık Mahallesi kavşağından mahalleye girmek isteyen Şerif Süleyman Ağırbaş yönetimindeki plakasız kasalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kasalı motosiklet üzerinde bulunan Şerif Süleyman Ağırbaş, eşi Nazire Nazlı Ağırbaş ve çocukları Huriye Nisa Ağırbaş ile Ramazan Ağırbaş yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Şerif Süleyman Ağırbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olan Nazire Nazlı Ağırbaş ve çocukları ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazire Nazlı Ağırbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çocuklar ise ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ramazan Ağırbaş, daha sonra Manisa'daki özel hastaneye, Huriye Nisa Ağırbaş ise İzmir 9 Eylül Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Ramazan Ağırbaş, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Huriye Nisa Ağırbaş'ın ise hastanede tedavisine devam edildiği belirtildi. Ramazan Ağırbaş'ın cenazesinin Sandal Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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