'Anne ve babanın hamilelik sırasındaki beslenmesi çocuğu kanserden koruyor'

17.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:43

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek, çocuk kanserlerinde genetiğin önemli olduğunu ancak hamilelik döneminde ve hamilelik öncesi dönemde hem annenin hem de babanın gerek beslenme, gerekse yaşamlarına yönelik dikkat etmesi gereken hususlar olduğunu söyledi.