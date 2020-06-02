Anne ve babalara sosyal medyada çocuk istismarı uyarısı
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Anne ve babalara sosyal medyada çocuk istismarı uyarısı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) uzmanları, sosyal medyada çocuklara yönelik istismara karşı ebeveynleri uyardı.

Anne ve babalara sosyal medyada çocuk istismarı uyarısı
02.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:35

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) uzmanları, sosyal medyada çocuklara yönelik istismara karşı ebeveynleri uyardı.

SODİGEM'den yapılan yazılı açıklamada, hayatlarının oldukça önemli gelişimsel dönemlerinde bulunan çocuk ve ergenler üzerinde internet ortamında sunulan görsel ve video içeriklerin istismar malzemesi olarak kullanılabildiği belirtildi.

Bazı sosyal medya platformlarından paylaşılan içeriklerin dünyanın her yerindeki çocukların sınırsız ve büyük ölçüde denetimsiz kullanımına açık olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Youtube'da paylaşılan söz konusu içerikler göz önünde bulundurulduğunda, bu videolara erişim sağlayan çocuklar toplumsal düzen, ahlak ve değerler çerçevesine aykırı birçok söylem ve görüntüye maruz bırakılmaktadır. Videolarda yer alan görsel ve sözel ifadeler analiz edildiğinde, bu aykırı davranış biçimlerinde özellikle güzelleme yöntemine başvurularak çocuklarda olumlu duygular oluşturulmaya çalışılmaktadır. Aynı zamanda bu içeriklerin çocuklar tarafından 'normal' ve 'iyi-güzel olan' şeklinde algılanmasına çalışılmaktadır. Çocuk ve genç yaştaki bireylerin sosyal öğrenmeleri üzerinde önemli bir yer edinmiş olan sosyal medya platformları, burada yer verilen içeriklerle, olumsuz davranış biçimlerini normal bir hale getirerek çocukların algı eşiklerini değiştirip onları duyarsızlaştırmaktadır."

"Kriminal saat dilimlerine dikkat"

Açıklamada, anne ve babaların, kriminal saat dilimlerinde (02.00-05.00) çocukların çevrim içi bulunmadıklarından emin olması gerektiği bildirildi.

Çocuklar için en tehlikeli görülen bu zaman diliminde ebeveynlerin denetim ve tespitlerin daha az olduğu vurgulanan açıklamada, "Çocukların abone oldukları kanallar mutlaka kontrol edilmeli, gerekiyorsa abone olunmalı, her yüklenen içerik çocuklardan önce aileler tarafından izlenmelidir. Bu sayede onlar izlemeden müdahale edilebilir." uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, çocukların Youtube ve diğer platformlarda ne tür içerikleri izlediklerini gösteren geçmiş kayıtların incelenmesi de tavsiye edildi.

Çocukların geçmiş kayıtlarında ve abone oldukları kanallarda uygunsuz içeriklere rastlanması halinde bir uzman eşliğinde duruma müdahale edilmesi önerilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cihazlarda oturum açılan hesaplar doğru doğum tarihlerini göstermiyorsa ve 18 yaşın üstünde bir doğum tarihi girildiyse, VPN programları kullanılıyorsa, geçmiş kayıtlar sürekli temizleniyorsa ya da otomatik temizleyen araçlar kullanılıyorsa daha dikkatli olunmalı ve çocuklar bu konularda uzman eşliğinde bilgilendirilmelidir. Çocukların uygunsuz içeriklere maruz kaldıklarını anlamanın teknik yollarından biri ebeveyn denetim programlarıdır. Bu programlar sayesinde çocuklar tehlikelerden büyük ölçüde korunabilir."

Açıklamada, Google tarafından ücretsiz sunulan "Ebeveynler İçin Google Family Link"in en etkili ve kullanışlı araçlardan biri olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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