Anne ve baba cinayetine iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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Anne ve baba cinayetine iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Anne ve baba cinayetine iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Isparta'da tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Birlikte yaşadığı babası Nizamettin A. (79) ile annesi Seher A'yı (71) öldürdüğü için tutuklanan Ramazan A. (44) hakkında "üstsoydan birini kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık Ramazan A, iddianamede yer alan ifadesinde, eşinden ayrıldıktan sonra anne ve babasıyla yaşamaya başladığını belirtti.

Olay günü babasının kendisini ekmek almaya gönderdiğini anlatan sanık, "Fırına gittiğimde ekmek daha çıkmadığı için Gökçay mevkisine gittim. Babam, eve geldiğimde ekmeği geç getirdim diye bağırmaya başladı. Taşırtmaya başladık. Babam astsubay emeklisi. Babam çocukluğumdan bu yana bana bağırırdı. Babam bana saldırdı ben de mutfaktan ekmek bıçağını aldım sonrasını hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

Ramazan A, babasıyla kavga ettiği sırada olaya dahil olan annesini de bıçakladığını ancak olayı hatırlamadığını iddia etti.

Anne ve babasını öldürdükten sonra 3-4 saat kadar girdiği şokun etkisinden kurtulamadığını, daha sonra polise teslim olduğunu anlattı.

İfadesine başvurulan sanığın kız kardeş A.A. da ifadesinde kardeşinin ticari olarak büyük sıkıntılara girdiğini, borçlarından dolayı yuvasının bozulduğunu bildirdi.

Babasının, çalışmadığı için kardeşine kızdığını belirten A.A, "İkisi arasında bu nedenlerle tartışma olurdu. Kardeşimin yaşadığı sıkıntılardan dolayı psikolojisi bozuldu." ifadesini kullandı.

Cezai ehliyeti tam

İddianamede, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan kontrollerde sanığın "cezai ehliyetinin tam" olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Ramazan A, 22 Mayıs 2020'de Yayla Mahallesi'nde birlikte yaşadığı babası Nizamettin A. ile annesi Seher A'yı bıçakla öldürdükten sonra polise teslim olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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