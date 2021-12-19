Anne ve anne adaylarına narkotik eğitimi

DÜZCE (İHA) - Düzce'de jandarma ekipleri "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında tekstil işçisi kadınlara eğitim verdi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Düzce'nin Çilimli ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan 48 anne ve anne adayına narkotik suçlarla ilgili bilgiler verildi. Eğitim çalışmaları sırasında jandarma ekipleri, kadınlara madde bağımlılığı ile mücadele ve tedavi yöntemlerini anlattı. Eğitim sonunda "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu" (UYUMA) hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. - DÜZCE

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