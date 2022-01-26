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Anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi Anne"

Anne ve anne adaylarına

Jandarma ekipleri Ankara'da 25 anne ve anne adayına "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verdi.

ANKARA (İHA) - Jandarma ekipleri Ankara'da 25 anne ve anne adayına "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Etimesgut ilçesinde 25 anne ve anne adayına "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi. Jandarmanın eğitim programına Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan da katıldı. - ANKARA

Anne ve anne adaylarına En İyi Narkotik Polisi Anne

Anne ve anne adaylarına En İyi Narkotik Polisi Anne

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Haber

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