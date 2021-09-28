Anne ve anne adayına 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi - Haberler
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Anne ve anne adayına "En iyi narkotik polisi anne" eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Anne ve anne adayına

Osmaniye'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eylül ayı içerisinde 278 anne ve anne adayına 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eylül ayı içerisinde 278 anne ve anne adayına 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Büro Amirliği ekiplerince "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında anne ve anne adaylarına eğitim verildi. Üniversite kampüsü ve Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı kız öğrenci yurdunda eylül ayı içerisinde 278 anne ve anne adayına ulaşılarak narkotik suçlara karşı farkındalık eğitimi verilerken vatandaşlara da bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - OSMANİYE

Anne ve anne adayına En iyi narkotik polisi anne eğitimi verildi

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