ANNE VE 5 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ANNE VE 5 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haber
Menemen, Anne, Güncel

ANNE VE 5 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İZMİR'in Menemen ilçesinde, hırsızlık yapmak için girdiği evde 5 aylık hamile Suriyeli Manar Alahmed (35) ile oğlu Muhammed C.'yi (5) öldüren ve emniyetteki sorgusunda evden çaldığı altınları toprağa gömdüğünü itiraf eden Suriye uyruklu Yasin Mihaviş(30), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

10.03.2020 05:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 05:22
ANNE VE 5 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İZMİR'in Menemen ilçesinde, hırsızlık yapmak için girdiği evde 5 aylık hamile Suriyeli Manar Alahmed (35) ile oğlu Muhammed C.'yi (5) öldüren ve emniyetteki sorgusunda evden çaldığı altınları toprağa gömdüğünü itiraf eden Suriye uyruklu Yasin Mihaviş(30), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, 4 Şubat sabahı Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Daireden çocuk ağlama sesi üzerine Suriyeli ailenin yaşadığı eve giren komşular, 5 aylık hamile Manar Alahmed'i yatak odasında, 5 yaşındaki Muhammed C.'yi de başka bir odada öldürülmüş olarak buldu. Annesinin cansız bedeni başında ağlarken bulunan 3 yaşındaki çocuğu alıp çıkan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde annenin 6 yerinden bıçaklanarak, küçük oğlunun ise plastik kelepçeyle boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Otopsinin ardından anne-oğul toprağa verilirken, ailenin alt kat komşuları H.E. ile oğulları Ş.E. ve O.E. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Tutuklanan üç şüpheliden alınan kan ve tırnak örneklerinin Suriyeli anne ve oğlunun üzerinde bulunanlarla uyuşmamasının ardından soruşturma derinleştirildi ve Ş.E., O.E. ve H.E. serbest bırakıldı.

ANNE- OĞUL İLE AYNI MAHALLEDE OTURUYORMUŞ

İzmir polisi, çok sayıda tanığın ifadesine başvurdu. Birçok şüpheli teknik ve fiziki takibe alınırken, ekipler Suriye uyruklu Yasin Mihaviş isimli şüpheli üzerinde yoğunlaştı. Suriyeli aileyle aynı mahallede oturduğu öğrenilen Yasin Mihaviş ve eşi Ş.M. gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde hırsızlık için eve girdiğini ve çaldığı altınları da Menemen'de bulunan bir derenin yanına gömdüğünü söylediği öğrenildi.Yasin Mihaviş'in suçunu itiraf etmesinin ardından ekipler, altınları da gömülü olduğu yerden çıkardı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin Mihaviş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi Ş.M. ise adli kontrol tedbiri uygulamak şartıyla serbest bırakıldı.

ANNE VE 5 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ANNE VE 5 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı Haber
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı
Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı Haber
Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Haber
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
AB, sınıra yığılan sığınmacılarla ilgili ilk hamlesini yaptı Haber
AB, sınıra yığılan sığınmacılarla ilgili ilk hamlesini yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay James Jeffrey Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sadi Konuk Hülya Avşar Sinan Akçıl Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın İsmail Kartal Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran Petrol Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: ANNE VE 5 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 06:02:21. #1.15#