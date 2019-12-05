Anne ve 4 çocuk yangından son anda kurtarıldı
Haberler » 3. Sayfa » Anne ve 4 çocuk yangından son anda kurtarıldı - Haberler

Anne ve 4 çocuk yangından son anda kurtarıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üç katlı bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 çocuk ve anne vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

05.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:41
Anne ve 4 çocuk yangından son anda kurtarıldı

'nin ilçesinde üç katlı bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 çocuk ve vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, alevler ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi 1841 sokak üzerinde bulunan üç katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine , polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Evin içerisinde kalan anne Ümmü A. balkona çıkarak Ertuğrul (4), Ecrin (7), Esma (2) ve Hüsna (2) vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen aile fertleri ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler