Anne ve 3 çocuğunu kurtardı, kendisi boğuldu
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Anne ve 3 çocuğunu kurtardı, kendisi boğuldu

Anne ve 3 çocuğunu kurtardı, kendisi boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta Sedat Deveci (42), serinlemek için girdikleri gölde çırpınan akrabası D.B. (31) ile 3 çocuğunu kurtardı, ancak kendisi boğuldu.

KAHRAMANMARAŞ'ta Sedat Deveci (42), serinlemek için girdikleri gölde çırpınan akrabası D.B. (31) ile 3 çocuğunu kurtardı, ancak kendisi boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Hacınınoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kısıklı Vadisi'ndeki göle serinlemek için giren D.B., ile çocukları V.B., (11), D.B., (8) ve A.B. (7) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Bu sırada göl kenarında bulunan akrabaları Sedat Deveci, yardıma koştu. Deveci, D.B. ve 3 çocuğunu tek tek kıyıya çıkardı, ancak kendisi gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Sedat Deveci'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Sedat Deveci'nin cenazesi, otopsinin ardından Gaziantep'te toprağa verildi.


Anne ve 3 çocuğunu kurtardı, kendisi boğuldu
Anne ve 3 çocuğunu kurtardı, kendisi boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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