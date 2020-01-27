Anne ve 3 çocuğu ölümden döndü
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Anne ve 3 çocuğu ölümden döndü

Bartın'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu tedavi altına alındı.

27.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:47
Anne ve 3 çocuğu ölümden döndü

'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ve 3 çocuğu tedavi altına alındı. Çocuklardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, Çayır köyünde yaşayan Müyesser Güngör (41) çocukları Aden Damla Güngör (6), Şevval Güngör (8) ve Emine Güngör (11) ile birlikte evde uyudukları sırada, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Anne ve çocuklarından alamayan yakınlarının evde baygın halde bulduğu anne ve 3 çocuğu Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve 3 çocuğunun tedavi altına alındıkları, çocuklardan Şevval ile Emine'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA
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