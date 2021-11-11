Anne ve 2 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde anne ile 2 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan anne ile çocuklarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, Elmatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir dışında çalışan Hikmet Temel, ailesine ulaşamayınca akrabalarına haber verdi. Bugün saat 10.00 sıralarında eve giden yakınları, kapıyı kırarak içeri girdi. Evdeki yoğun dumanı fark eden yakınları, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede eve gelen ekipler, anne Betül, oğlu Atakan ve kızı Melike Temel'i, ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırdı. Anne ve 2 çocuğu, hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.