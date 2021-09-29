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Anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu.

Denizciler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan kimlikleri henüz belirlenemeyen anne ve 2 küçük çocuğundan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri girdiği evde anne ve 2 çocuğunun cansız bedenini buldu.

Olay yerinde inceleme çalışmaları başlatıldı.

Anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu
AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri
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