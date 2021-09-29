Anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu.
Denizciler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan kimlikleri henüz belirlenemeyen anne ve 2 küçük çocuğundan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri girdiği evde anne ve 2 çocuğunun cansız bedenini buldu.
Olay yerinde inceleme çalışmaları başlatıldı.