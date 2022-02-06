'Anne uygunsuz hayat yaşıyor' gerekçesiyle çocukların velayeti cezaevindeki babaya

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezaevinde hükümlü olan Ali D., Tuğçe D.'den boşanmak için dava açtı. 3'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, boşadığı çiftin 2 çocuğunun velayetini, annenin uygunsuz hayat yaşaması ve uyuşturucu bağımlısı olması gerekçesiyle babaya verdi. A.D.'nin avukatı Merve Yavuz Öksüz, çocukların velayetinin cezaevindeki ebeveyne verilmesinin ilk olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta inşaat işçisi olan 2 çocuk babası Ali D., 2019 yılı sonunda kavgada 1 kişiyi yaraladığı suçlamasıyla yargılandığı davada 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ali D., cezaevine girdikten sonra iddiaya göre, eşi Tuğçe D. de çocukları F.Z.D. (6) ile Ç.S.D.'yi (4) terk edip, Kahramanmaraş 3'üncü Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Bunun üzerine Ali D. ise cezaevindeyken avukatı Merve Yavuz Öksüz aracılığıyla aynı mahkemeye boşanma davası açıp, 2 kızının velayetinin kendisine verilmesini istedi.

"Sosyal inceleme raporu çok güzel bir şekilde bizim lehimize oldu. Müşterek çocukların müvekkilim babaya verilmesi yönündeki rapor mahkemeye gönderildi. Mahkeme de lehimize karar verdi, davalı anneyi evlilik birliğinin temelden sarsılmasında tam kusurlu buldu. Çocuklarına şiddet uyguluyor olması, başka erkeklerle uygunsuz görüşmeler sağladığı için sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği, madde bağımlısı olduğu, davayı takip etmediği, çocuklarıyla hiçbir şekilde görüşmediği, çocukların velayeti hususunda hiçbir çaba sarf etmediği için mahkeme 2 çocuğun velayetinin babaya verilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca anneyi tam kusurlu bulduğu için müvekkilim lehinde 13 bin lira maddi, 13 bin lira da manevi tazminata hükmetti. Cezaevindeki bir babaya velayet verilmesi bugüne kadar olmayan, görülmeyen bir karardır. Bu karar, emsal bir karardır. Müvekkilim cezaevindedir. Babanın velayet konusundaki çabası cezaevinde olmasına rağmen uzman raporlarında bile yer verilmiştir. Cezaevinden çıkana kadar çocuklara müvekkilimin kız kardeşleri yani çocukların halaları bakacak."