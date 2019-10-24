24.10.2019 12:14

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen "Anne Üniversitesi" projesi başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Teknik Eğitim Kursları (BELTEK) bünyesinde düzenlenen ücretsiz kursta, fiziksel, sosyal ve duygusal açıdan daha etkin bireyler olmaları için verilen eğitimlerde başarılı olan kursiyerlere sertifikalar veriliyor.

Eğitimenliğini akademisyenlerin yaptığı kursta, insan ilişkileri ve iletişim, değerler eğitimi, ev ekonomisi, anne çocuk beslenmesi, sağlık ve çevre bilinci, girişimcilik, medya okuryazarlığı, çocuk gelişimi ve eğitimi, eğitimde ailenin rolü konulu dersler hem teorik hem de pratik olarak işleniyor.

- "Kursun amacı, toplumda kadın sağlığını yükseltmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayten Şentürk Erenel, kurslarla kadınların aile içi iletişimini kuvvetlendirerek, çocuklarını daha bilinçli yetiştirmelerine destek vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Erenel, "Bu kursun amacı toplumda kadın sağlığını yükseltmek ve farkındalığı artırmak. Biyolojik faktörlerin dışında sosyolojik faktörlerin de farkında olmalarını sağlamak. Aile sağlığını ve genel olarak toplum sağlığını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı yaşamdan çocuk sağlığına, obeziteden yogaya kadar birçok konuda önemli bilgiler verdiklerini belirten Erenel, "Çocuk sağlığı ve emzirme konusunda anneleri bilgilendiriyoruz. Özellikle toplum açısından faydalı ve örnek teşkil etmesi gereken bir kurs olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA