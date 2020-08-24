Anne tilki ve 4 yavrusu yuvalarında görüntülendi Anne tilki ve 4 yavrusu yuvalarında görüntülendi Bayburt'ta anne tilki ve 4 yavrusu kameraya yansıdı.

Anne tilki ve 4 yavrusu yuvalarında görüntülendi BAYBURT - Bayburt'ta anne tilki ve 4 yavrusu kameraya yansıdı. Hafta sonu Erzincan'dan Bayburt'un Demirözü ilçesine motosikletle giden iki arkadaş, yolun kenarından taşlık ve çalılık alanda yuva yapan anne tilki ve yavrularını fark etti. İki arkadaş bir süre mola verip kamerayla tilki ailesini görüntüledi. Annelerinin yanında zaman zaman birbirleriyle oyun oynayan yavru tilkilerin bu anları kameraya yansıdı. Kaynak: İHA