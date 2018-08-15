Anne Sütü Bebeği Korur

Medicana Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Sabri Acar, anne sütünün, yeni doğan bebeğin tüm besin ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, ileride sağlıklı bir yetişkin olmasında da rol oynadığını belirtti.

Doktor Acar, yaptığı yazılı açıklamada, anne sütünün önemine ve annelere faydalarına değindi.

Bebekler için ilk iki yıl içinde en önemli gıdanın anne sütü olduğunu kaydeden Acar, "Bu dönemdeki beslenme, çocukluk çağının diğer dönemlerinden farklıdır. Bebek normal doğmuş ise doğumu izleyen ilk yarım saat içinde, mümkünse çıplak bir şekilde anne vücuduna temas etmeli ve anne memesine tutulmalıdır. Bu işlem sezaryenle doğumlarda1-2 saat gibi biraz daha geç olabilir. Böylece anne ile bebek arasında psikolojik bir bağlantı kurulmuş olmakta, bebek tarafından anne meme başlarının uyarılması ile prolaktin (süt salgılayan hormon) üretilmeye başlanmış olur." ifadelerini kullandı.

Acar, ilk günlerdeki sütün koyu miktarının az olduğunu ancak bebeğin mikroplara karşı korunmasında oldukça faydalı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"İlk günlerde anne bebeğine alışana kadar 1-2 saatte bir, hatta neredeyse her ağladıkça emzirmelidir. Anne bebeğinin ne zaman acıktığını ilk birkaç ay içinde öğrenir ve emzirme aralıklarını 2-3 saatte bir olarak ayarlar. İyice beslenen bir bebek özellikle geceleri 4-5 saat hiç uyanmadan uyuyabilir. Bebeğe iki yıla kadar anne sütü verilebilir. Tabii ki bu sürede annenin bebeğini emzirmek için zamanı uygun olmalı, sütü yeterli olmalı, bebeğin gelişimi her yönüyle sağlıklı olmalıdır.

Enfeksiyonlara karşı anne sütü koruyucudur

Anne bebeğini sık sık emzirmeli, günde en az 2-3 litre su başta olmak üzere, meyve suları, ıhlamur, ayran, çorba gibi sıvı gıdalar almalı, stresten ve gaz yapıcı gıdalardan uzak durmalıdır. İlk 6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslenen bebekler, tüm besin ve sıvı ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Anne sütü bebeği enfeksiyonlara karşı korur, bebeğin bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. İshal, kabızlık ve diş çürümeleri daha az görülür. Beyin gelişimi daha iyidir, anne sütü ile beslenen bebekler daha zeki olurlar. Bebeğin boy ve kilo gelişimi daha iyidir. Anne sütü alan bebekler, alerjik hastalıklara karşı da korunur."