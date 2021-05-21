Anne sütü bebeği enfeksiyondan koruyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Anne sütü bebeği enfeksiyondan koruyor

Anne sütü bebeği enfeksiyondan koruyor
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları'ndan Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Yapılan araştırmalar anne sütüyle bir yıl boyunca beslenen bebeklerin diğerlerine göre enfeksiyon geçirme riskinin yüzde 50 daha az olduğunu ortaya koyuyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları'ndan Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Yapılan araştırmalar anne sütüyle bir yıl boyunca beslenen bebeklerin diğerlerine göre enfeksiyon geçirme riskinin yüzde 50 daha az olduğunu ortaya koyuyor. Aynı zamanda bu bebeklerde ağır enfeksiyon geçirme oranı da 5 yıl daha düşük seviyelerde seyrediyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Karabayır, anne sütü ve enfeksiyona yakalanma sıklığına ilişkin yaptığı açıklamada, canlı bir sıvı olan anne sütünün bebeğin beslenmesini sağlamakla kalmayıp bağışıklık sistemini güçlendirip enfeksiyonlardan da koruduğunu belirtti.

Yapılan araştırmaların anne sütüyle bir yıl boyunca beslenen bebeklerin diğerlerine göre enfeksiyon geçirme riskinin yüzde 50 daha az olduğunu ortaya koyduğunu aktaran Karabayır, "Aynı zamanda bu bebeklerde ağır enfeksiyon geçirme oranı da 5 yıl daha düşük seviyelerde seyrediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karabayır, aşı olan annelerin sütünde Kovid-19'a karşı antikorların saptandığını, bu şekilde bebeklerin de korunabileceğini bildirerek, annenin Kovid-19 aşısı olması hem anneyi hem de bebeği Kovid-19 enfeksiyonundan koruyacağını ifade etti.

"Temas izolasyon kurallarına uydukları müddetçe emzirme güvenilir"

Karabayır, Kovid-19'un anne ve bebek üzerindeki etkilerine dair yapılan çalışmalara değinerek, şunları aktardı:

"Aralık 2019'da başlayan Kovid-19 pandemisi her yaşta çocuğu etkilemekte ancak şu anki bilgilerimizle anne sütü ile bulaşmadığı kabul ediliyor. Kovid-19 enfeksiyonu geçiren annede ortaya çıkan SARS-CoV-2'a karşı antikorlarının anne sütüne de geçerek, bebeği de enfeksiyondan koruduğu biliniyor. Temas izolasyon kurallarına uydukları müddetçe emzirmenin güvenilir olduğu biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Pediatri Akademisi başta olmak üzere pek çok çocuk sağlığı ile ilgili kuruluş, annede Kovid-19 varlığında anne ve bebeğin aynı odada kalması ile ten teması desteklemekte, annenin emzirme sırasında tıbbi maske takarak, el hijyeni önlemleri ile bebeğini emzirmeye devam edebileceğini belirtir."

"Anne sütü sayesinde bebek her 1 ml süt içinde 1,5 milyon canlı hücreyi de alır"

Anne sütünde annenin bağışıklık sisteminin canlı hücrelerinin mevcut olduğunu belirten Karabayır, "Anne sütü canlı bir sıvıdır. Anne sütünde annenin bağışıklık sisteminin canlı hücreleri mevcuttur. Anne sütü sayesinde bebek her 1 ml süt içinde 1,5 milyon canlı hücreyi de alır. DSÖ ve bebek ve çocuk sağlığı ile ilgilenen kuruluşlar, bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ve en az 2 yaşına kadar anne sütüne devam edilmesini destekliyor." ifadelerini kullandı.

Karabayır, bebeklerin bağışıklık sistemlerinin henüz tam olgunlaşmadan doğduklarını anımsatarak, "Fiziksel ve kimyasal koruyucular doğum sonrası henüz gelişmemiştir. Bu nedenle enfeksiyona neden olabilecek mikroorganizmalarla mücadelede anne sütündeki immünolojik bileşenlere ihtiyaçları vardır. Anne sütünün besleyici özelliği yanında içerdiği canlı hücreler, probiotikler, sitokinler, immunglobulinler, oligosakkaritler bebeğin enfeksiyonlardan korunmasını sağlar. Bu sebeplerden dolayı anne sütü eşsizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Erdoğan: '(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık.'
Erdoğan: "(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Pınar Altuğ Deniz Çakır Burak Sergen
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anne sütü bebeği enfeksiyondan koruyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 09:53:24. #1.16#

title