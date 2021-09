"Anne şehirle tanıştım, hayatım değişti"

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı, kent genelinde her yaştan anneye hayatın içinde nefes alanları açıyor. Annelere aktif hayatın bir parçası olabilme fırsatı sunan projeye katılan Bahar Aslan, hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendisini geliştirme fırsatı bulduğunu söylüyor. Evlendikten sonra taşındığı Kocaeli'nde yalnızlık çeken ve sağlık sorunları yaşayan Bahar Aslan'ın derdine Anne Şehir çare oldu. Büyükşehir'in projesiyle hayatı değişen Bahar Hanım, daha sağlıklı bir Kocaeli için tüm anneleri Anne Şehire davet etti.

ANNE ŞEHİRLE TANIŞTI

2016 yılında evlenerek Kocaeli'ne gelen Bahar Aslan, yabancısı olduğu bu şehirde kendisini çok yalnız hissetmeye başladı. Kendi ailesi dışında Kocaeli'nde eş, dost ve akrabası olmayan Bahar Aslan'ın yolu Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Anne Şehir-Sağlıklı Yaşam programıyla kesişti. Aslan, "Anne Şehirle birlikte hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok katkı gördüm" diyor.

"GİDEMEDİĞİM YERLERE GİTMEYE BAŞLADIM"

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında dahi yalnız kalmadıklarını belirten Bahar Aslan, "Pandemiden dolayı evlerimizde kalmıştık. Anne Şehir hem çevrimiçi hem de açık havada egzersizlerine devam etti. Bizleri yalnız bırakmadılar. Açık alanda özellikle nefes egzersizleri bize çok katkı sağladı. Artık rahat uyku uyuyabildiğimi fark ettim. Nefes egzersizlerinde öğrendiklerimizi hayatımıza uyguluyoruz. Daha önce bir saatte gittiğim yolu, artık yarım saatte gidebiliyorum. Bu bana çok fayda sağladı, eskiden hiç gidemediğim o yolları şu anda yarım saatte rahatlıkla çıkabiliyorum, hem de bebek arabamla" ifadesini kullanıyor.

KİŞİYE ÖZEL DİYET LİSTESİ

Anne Şehir projesinin içinde kadınlara yönelik diyetisyen hizmetinin de olduğunu belirten Aslan, "Diyetisyen ile oturduk konuştuk. İnsülin direnci çıktığının farkında değildim, dilim damağım kuruyordu, diyetisyene bunu da anlattım. Sağlık ocağında yapılan tetkiklerin sonucunu alıp diyetisyene götürdüm. İnsülin direnci çıktı. Bu sonuçlara göre kişiye özel diyet listesi veriliyor. Bana düşen o listeye uymak oldu. Şimdi artık ne baş dönmelerim var, ne uykusuzluk, ne susuzluk, ne halsizlik ve ne de bulantı diye bir şey kalmadı. İlaç kullanmadan hem de sağlıklı beslenerek bu başarıyı elde ettik" dedi.

"DAHA SAĞLIKLI BİR KOCAELİ"

Anne Şehir projesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü çatısı altında hizmet veriyor. Anne Şehirle tanışınca hayatı değişen Bahar Aslan, "Eş dost akraba, arkadaş çevrem bendeki bu değişimin farkına vardılar. Nasıl oldu Bahar dediler! Nasıl yapabildin? Ben de Anne Şehirin böyle imkanları var, hepimiz katılabiliriz dedim. Benimle birlikte birçok arkadaşım da projeye katıldı. Hep beraber gider gelir olduk, biz kocaman bir aileyiz hiç kimsenin bu aileden mahrum kalmasını istemiyorum. Herkes katılsın, hep beraber daha sağlıklı daha neşeli bir Kocaeli olalım" dedi.

ANNE ŞEHİRLE SAĞLIKLA KALIN

2 yaşındaki çocuğu ile bunları başardığını ifade eden Bahar Hanım, "Spordan sağlık taramalarına, eğitimden sosyal ve kültürel etkinlilere kadar her şey var. Bize bu imkanları sağladığı için başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, her an yanımızda bulunan öğretmenlerimize ve diyetisyenlerimize, bu ekibe can verdiği için herkese çok teşekkür ederim. Mutlu Şehir Kocaeli'nde Anne Şehirle sağlıkla kalın" ifadelerine yer verdi.

