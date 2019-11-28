"Anne Şehir" projesiyle hareket kısıtlığını yendi

28.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:10

Hareket kısıtlığıyla mücadele eden Münevver Erbay, tedaviyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kocaeli Anne Şehir' projesiyle buldu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen 'Kocaeli Anne Şehir' projesi bir annenin daha hayatını kolaylaştırdı. 52 yaşındaki Münevver Erbay, sinir sıkışmasıyla başlayan ve günlük aktivitelerini yürütemeyecekken tedaviyi Kocaeli Anne Şehir projesinde buldu.



Kolunu oynatamamaya başladı



İzmit Alikahya Mahallesinde ikamet eden 52 yaşındaki Münevver Erbay geçirdiği el bileği sinir sıkışması nedeniyle tedavi görmüştü. Bu tedavi sırasında el bileği sabitlenen Erbay, kolunu belli bir süre hiç kullanamamaya başladı. Buna bağlı olarak omuzda hareket kısıtlılığı, ağrı ve kas kuvvet kaybı meydana gelen Erbay, saç toplamak, kıyafet giymek, üst rafa uzanıp bir şey almak gibi basit günlük aktiviteleri bile yerine getiremez hale geldi.



Kocaeli Anne Şehir ile tanıştı



Sağlık sorunları ile mücadele eden Münevver Erbay, Kocaeli Anne Şehir projesi ile tanıştı. İzmit Yıldız Konutlarında Anne Şehir Projesiyle spora başlayan Münevver Erbay, antrenörlerin yönlendirmesiyle fizyoterapist ile görüştü. Manuel uygulamalar, omuz egzersizleri ile hareket kısıtlılığı ve kas kuvvet kaybına yönelik çalışmalar yaptı.



Sağlık sorunları arttı



'Kocaeli Anne Şehir' projesi ile tanışmadan önce işyerinde ve evinde çok sıkıntılar yaşadığını ifade eden Münevver Erbay; "Kolumda karpal tünel sendromu olduğu söylendi. İlaç kullandım ama faydasını göremedim. Kolum yarım alçıya alındı. 10 Gün kadar kolum alçılı gezdim. Bunun sonrasında omuzumda ağrılar artmaya başladı. Alçı çıkarıldıktan sonra durumum daha da kötüleşti. Artık kolumu hiç oynatamamaya başladım" ifadesini kullandı.



Spor ve tedavi süreci



'Kocaeli Anne Şehir' ile tanışmasının ardından yeniden bir tedavi süreci başladığını ifade eden Erbay; "İşyerime gidip gelirken 'Kocaeli Anne Şehir' projesini gördüm. Hemen projeye yazılıp, sağlıklı yaşam programına dahil oldum. Antrenörlerin yönlendirmesiyle fizyoterapiste gittim. Haftada 3 gün fizyoterapist ile görüştüm ve bu görüşme sırasında spora fizyoterapistin verdiği egzersizler ile devam ettim. Bu süreçten sonra benim için tedavi gibi bir süreç başladı" dedi.



Anne Şehir önemli bir proje



Haftada 3 gün fizyoterapist ile spor yaptığını ifade eden Erbay, "Spor ve egzersiz ile kolumu oynatabilmeye başladım, ağrılarım azaldı. Bilgisayarımı iki elle kullanmaya başladım. Gündelik işlerimi rahat bir şekilde yapmaya başladım. Beni yeniden doktora yönlendirdiler. Omuzumda donukluk olduğunu ve spor yapmaya devam etmem için uyardılar. 3 günlük egzersizler ile ağrılarımdan kurtuldum. 'Kocaeli Anne Şehir' projesini mükemmel bir proje. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA