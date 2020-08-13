'Anne Şehir' ile sporun yanında eğitimler de devam ediyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı" katılımcı anneleri zinde tutmak için sporun yanında eğitim veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı" katılımcı anneleri zinde tutmak için sporun yanında eğitim veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı' ile katılımcı üyelere haftanın belli günlerinde açık havada spor egzersizlerinin yanında konusunda uzman akademisyenler tarafından internet üzerinden online eğitim veriliyor. Eğitimlerde, Covid-19 virüsüne karşı vatandaşları bilgilendirmek ve sağlıklı yaşam kazandırmak amaçlanıyor. 11 Mart tarihinde Türkiye'de görülen ve tüm dünyada etkisini hala gösteren Covid-19 virüsü salgını sebebiyle vatandaşlar uzun süre evlerinde hareketsiz kaldı. Normalleşme sürecinde oluşan kaygı ve endişeleri gidermek maksadıyla haftanın belirli günlerinde açık havada egzersizler yapılıyor. Egzersizlerin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücut direncini arttırmak için sağlıklı beslenme ve diyet konularını içeren eğitici videolar sosyal medya hesaplarında yayınlanıyor.

Online olarak gerçekleştirilen eğitimlerde vatandaşların meraklarını giderici ve Covid-19 salgınına karşı alınacak önlemler hakkında vatandaşlara bilgi veriliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, vatandaşların Covid-19 salgınına karşı yapması gerekenleri eğitim videosunda açıkladı.

Salgına karşı güçlü bir bağışıklık sistemi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Aydın, "Vatandaşlarımız bu virüse karşı aldıkları tedbirlerin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar tüketmeli ve spor yapmalı" dedi.

Aydın açıklamasının yanı sıra tatile gidecek olan vatandaşların havuz ve deniz gibi toplu alanlarda nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan bebeği olan ve emziren anneler için ve hareketsiz yaşam tarzını benimsemiş kişiler için önerilerde bulunan Aydın, 65 yaş üzeri vatandaşların uygulayacağı egzersizler gibi merak uyandıran soruların cevaplarını da sosyal medya hesaplarından cevap verdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın yanı sıra Dr. Abdurrahman Kendirci, 'Psikolojik İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık', 'Covid-19 sürecinde yaşanan belirsizlikler kişilerin iyi oluşunu nasıl etkiler?' konularında merak edilen soruları yanıtlarken, Dr. Sibel Bölek ise 'Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?', 'Korona virüs gıdadan bulaşabilir mi?', 'Pişirilmiş gıdalar virüs barındırır mı?' ve benzeri konular hakkında merak edilen soruları Anne Şehir sosyal medya hesaplarından cevapladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA