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Anne Şehir hastalıklara kalkan oluyor

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Anne Şehir hastalıklara kalkan oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin himayesinde bütün bir şehre yayılan Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı annelere hizmet vermeye devam ediyor.

GEBZE, KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin himayesinde bütün bir şehre yayılan Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı annelere hizmet vermeye devam ediyor. Covid-19 salgını sebebiyle uzun zamandır tesislerin açılmasını bekleyen anneler, nihayet tesislerine kavuştu. Pandemi nedeniyle tesislerde hizmete ara veren Anne Şehir'de Temizlik, Maske ve Mesafe kurallarına uygun olarak tekrar yüz yüze faaliyetlere başlandı. Egzersizin kalp damar sağlığı, kilo kontrolü gibi birçok faydası bulunduğunu aktaran yetkililer, doğru yapılan egzersizin mutluluk düzeyini arttırdığını ve düzenli fiziksel aktivitenin birçok hastalığa kalkan oluşturacağını belirtiyor.

EGZERSİZ VE DİYET PROGRAMI

Spordan sağlık taramalarına, eğitimden sosyal ve kültürel etkinlilere kadar geniş bir perspektifte hizmet veren Anne Şehir katılımcı üyeleri ön kayıt yaptırdıktan sonra hizmetlerden faydalanabiliyor. Tesislerde faaliyetlere katılım gösterecek vatandaşların 2 doz Covid 19 aşısını yaptırmış olması gerekiyor. Hafta içi her gün spor egzersizlerinin yanında düzenli olarak aylık kilo takipleri de yapılıyor. Diyetisyenler tarafından ölçüm cihazları ile kilo, yağ, kas analizleri yapılarak, bire bir takip edilip, sağlık durumlarına göre beslenme programı çıkarılıyor.

HASTALIKLARA KALKAN OLUYOR

Çok yönlü bir gelişim programı olan Anne Şehir'de ayrıca ihtiyacı olan vatandaşlara fizyoterapist hizmeti de veriliyor. Spor egzersizlerine gelen katılımcı üyelerin duruş analizleri yapılıp, kas eklem rahatsızlıklarına göre egzersizler uygulanıyor. Egzersizin kalp damar sağlığı, kilo kontrolü, iyi bir duruş, daha az ağrı gibi birçok faydası bulunduğunu aktaran yetkililer, doğru yapılan egzersizin hayat kalitesi ve mutluluk düzeyini arttırdığını ve sağlıklı beslenme ile birlikte düzenli fiziksel aktivitenin birçok hastalığa kalkan oluşturacağını belirtiyor. Hafta içi belirlenen saatlerde verilecek spor egzersizlerin yanında ayrıca salı ve perşembe günleri de ileri yaş ve obez gruplarına yönelik hafif egzersizler yaptırılıyor.

EĞİTİM VERİLECEK TESİSLER

Hafta içi hizmet verecek olan tesisler; Karamürsel Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi, Başiskele Karşıyaka Kültür Merkezi, İzmit Yıldız Konutları Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi, İzmit İSU Genel Müdürlük Spor Salonu, İzmit SEKASEM Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi, Derince Şehit Er Emre Kaan Arlı Spor Salonu, Gebze Ailem Kocaeli Aile Yaşam Merkezi, Gebze Mustafa Paşa Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi, Gebze Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Spor Salonu, Dilovası Kapalı Yüzme Havuzu Spor Salonu ve Dilovası Polisan Spor Salonu olarak belirlendi. Bilgi almak isteyenler 0262 318 27 24 numaralı telefonu arayabilir.

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Haber: Anne Şehir hastalıklara kalkan oluyor - Haberler
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