Anne şehir, açık havada spor egzersizlerine başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında açık havada spor egzersizlerine başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında açık havada spor egzersizlerine başladı. Pandemi sürecinde çevrim içi olarak yaptırılan egzersizler, normalleşme ile birlikte açık havada da yapılmaya başlandı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, kadınların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek için, Covid-19 salgını öncesine kadar salonlarda ve açık havada yaptırdığı spor egzersizlerini, tedbirler nedeniyle, salgın sürecinde çevrim içi olarak zoom üzerinden yaptırdı. 1 Temmuz tarihinden itibaren hayata geçirilen kontrollü normalleşme süreci ile birlikte halihazırda çevrimiçi olarak yaptırılan egzersizler, bundan sonraki süreçte açık havada da yapılabilecek. Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen çevrimiçi spor egzersizlerinin yanında açık havada düzenlenecek olan programlar, kasların ısınmasına, bedenin uyanmasına yönelik 10 dakikalık egzersizlerle başlıyor. Ardından tüm kas gruplarının dahil olduğu hareketler, nefes çalışmalarıyla birlikte 30 dakikalık bir süreçle gerçekleştiriliyor. Bu aşamada, hareketsizliğe bağlı olarak gelişebilen boyun, sırt ve bel bölgesindeki sıkışıklıkların açılması ve omurganın esnetilmesi hedefleniyor. Bir sonraki aşamada sinir sisteminin rahatlamasına yönelik 10 dakikalık soğuma ve gevşeme egzersizleriyle program tamamlanıyor. Ayrıca proje kapsamında diyetisyen ve fizyoterapist hizmeti verilirken, okul öncesi çocuklar için de programlar düzenleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı