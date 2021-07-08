Anne Şehir açık havada spor egzersizlerine başladı
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Anne Şehir açık havada spor egzersizlerine başladı

Anne Şehir açık havada spor egzersizlerine başladı
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Büyükşehir Belediyesi, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında açık havada spor egzersizleri yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında açık havada spor egzersizlerine başladı. Pandemi sürecinde çevrim içi olarak yaptırılan egzersizler, normalleşme ile birlikte açık havada da yapılmaya başlandı.

NORMALLEŞME İLE BİRLİKTE EGZERSİZLER AÇIK HAVADA

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, kadınların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek için, Covid-19 salgını öncesine kadar salonlarda ve açık havada yaptırdığı spor egzersizlerini, tedbirler nedeniyle, salgın sürecinde çevrim içi olarak zoom üzerinden yaptırmıştı. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren hayata geçirilen kontrollü normalleşme süreci ile birlikte hâlihazırda çevrimiçi olarak yaptırılan egzersizler, bundan sonraki süreçte açık havada da yapılabilecek.

Kaynak: Bültenler

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