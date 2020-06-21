'Anne Oteli' pandemi sürecinden etkilenmedi
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'Anne Oteli' pandemi sürecinden etkilenmedi

'Anne Oteli' pandemi sürecinden etkilenmediANKARA Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, annelerin doğumlarının ardından konakladığı 'Anne Oteli' koronavirüs sürecinden etkilenmedi.

'Anne Oteli' pandemi sürecinden etkilenmedi
21.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:28

'Anne Oteli' pandemi sürecinden etkilenmedi

ANKARA Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, annelerin doğumlarının ardından konakladığı 'Anne Oteli' koronavirüs sürecinden etkilenmedi. Yenidoğan Uzmanı Dr. Dilek Işık, "Yaklaşık olarak 3 aylık pandemi döneminde 100'e yakın anneyi bebekleriyle birlikte eğiterekten buradan taburcu ettik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık" dedi.

Farklı illerden gelip Ankara'da doğum yapan ya da şehirde yaşamasına rağmen semtinin uzak olması nedeniyle evine ulaşımda sorun yaşayan annelerin doğumlarının ardından bebeklerinde herhangi bir sağlık sorunu varsa konakladığı 'Anne Oteli', pandemi sürecinden etkilenmedi. Anneler için yatak ve bebekler için kotların bulunduğu 'Anne Oteli' odasındaki kişiye özel tuvalet ve banyo ile saç kurutma makinesinden su ısıtıcısına kadar tüm malzemeler pandemi dolayısıyla sürekli hastane görevlileri tarafından her gün dezenfekte edildi ve oda ihtiyacı olan anneler için sürekli açık tutuldu.

'100'E YAKIN ANNE ODAYI KULLANDI'Hemşire Emine Öztürk, pandemi sürecinde kendilerinin çok sıkıntı yaşamadığını bildirerek, "Sağlık Bakanlığı'ndan gelen talimatlar doğrultusunda tüm önlemlerimizi aldık. Annelerimizi buraya alırken ateşlerini ölçtük. Hatta gece boyunca ateş, öksürük gibi tüm takipleri yaptık ve bütün önlemlerimizi alarak çok sıkıntı yaşamadan bu süreci atlattık" diye konuştu.Yenidoğan Uzmanı Dr. Dilek Işık ise "Yaklaşık olarak 3 aylık bir pandemi döneminde 100'e yakın anneyi bebekleriyle birlikte eğiterekten buradan taburcu ettik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı'mızın önerileri doğrultusunda aldığımız önlemleri de uygulamaya devam ettik. Annelerimizi, buraya almadan önce semptom açısından sorgulamak amacıyla testlerini yaptık ve daha sonra bu odalarda maske, izolasyon, el hijyeni, dezenfektan kullanımı gibi konulara dikkat ederek buradan bebeklerimizi taburcu ettik" dedi.

Yaklaşık 25 gün önce ikiz bebeklerini dünyaya getiren Serra Uslu da bu uygulamanın il dışından gelen ve Ankara'da doğum yapan anneler için çok faydalı olduğunu söyledi. Uslu, "Dünden beri 'Anne Oteli'nde konaklıyoruz. Anneler için en önemlisi aslında süt sağma makinesi burada ve bunu kendi alanınız içinde kullanıyor olabilmeniz çok büyük bir konfor. Televizyonunuz, masanız, televizyonunuz ve özel banyonuz var. Bu açıdan konforlu bir alan" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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