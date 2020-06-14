Anne onayı evlilik teklifi getirdi Genç iş insanı Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan'ın 'hanım ve güzel' bulduğu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na, doğum gününde evlenme teklifi edecek

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Oğulcan Engin, bir süredir aşk yaşadığı Ezgi Eyüboğlu'yla evlilik için ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Genç iş insanı, geçtiğimiz günlerde Gayrettepe'de bulunan bir mücevher mağazasından yaklaşık 16 bin dolar (109 bin TL) değerinde, tektaş satın aldı. Oğulcan'a alışverişte babası Sinan Engin de eşlik etti.



