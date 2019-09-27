"Anne Oldum Ben!" eğitiminde uzmanlar ve anneler buluşuyor!

27.09.2019 14:15

2 Ekim Çarşamba günü Kanyon Joint İdea'da düzenlecek eğitim annelere ve sağlık çalışanlarına özel tamamen ücretsiz

Kadın doğum uzmanları, Çocuk hekimleri , Diyetisyenler ve Psikologların katıldığı eğitimde; annelere ve bu konuda çalışacak uzmanlara, doğumun emzirme dönemine etkileri, anne sütünün önemi, emzirmenin sağlık üzerine faydaları, anne bebeğin doğum sonrası dönemdeki beklentileri ayrıntılı bir şekilde konuşulacak.

Dünya sağlık örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığıilk 6 ay sadece anne sütünü , 2 yaşına kadar da ek gıdalarla beraber anne sütünü öneriyor. Anne sütü alan çocuklardaki sağlık faydaları saymakla bitmiyor. Annenin bu dönemde iyi bir desteğe ihtiyacı oluyor. Ülkemüzdeki annelerin sadece %38 'i 6 ay anne sütü verebiliyor ve %19'u 6. aydan sonra anne sütü vermeye devam ediyor. Bu rakamların artması için anneye ve bebeğe hem fiziksel hem de psikolojik olarak destek olmak şart.

En değerli dönem olan , doğum sonrası emzirme döneminde, anne, baba ve bebeklere destek olmak için düzenlenen eğitim 150 kişiye ve sosyal medya üzerinden milyonlara ulaşmayı hedefliyor.

Dyt Güneş Aksüs'ün düzenlediği eğitim şu konulara dikkati çekiyor ; "Emzirme döneminin iyi ve kötü yanları tüm ayrıntıları ile konuşmalıyız. Bu heyecanlı yolculukta bazen herşey yolunda gidebilir, bazen de üst üste terslikler olabilir.. Durum ne olursa olsun, bunları konuşalım ki sorunları çözelim. Kendimizi bu dönemde yalnız hissetmeyelim. Ülkemizde annelerin emzirme dönemini kaygılı bir dönem değil güzel anıların olduğu bir zaman olarak hatırlamasını istiyorum" diyor.

"Anne Oldum Ben!" Programın içeriği ;

10.00-10.30Plus Morning

10.30-11.15Heyecanlı bir başlangıç; Doğum/ Mod. Yeşim Mutlu

Uzm.Dr. Arzu Çağdaş-Uzm. Dr. Hüseyin Mutlu

11.15-11.30 Nero ile tatlı bir ara

11.30-12.30Önce kendine sonra bana iyi bak anne/ Mod. Aslıhan Gündüz

Dyt Berrin Yiğit – Uzm. Dr. Günay Cantürk

12.30-13.00Thermomix Lezzetleri

13.00-14.30Bebek ne bekler? Anne ne ister?

Psk. Açelya Şahin Fırat –Uzm.Dr. Hüseyin Tapik – Dyt Güneş Aksüs

Eğitime kimler katılabilir?

- Anneler

- Anne Adayları

- Anne-çocuk çalışan/ çalışmak isteyen diyetisyenler, doktorlar, psikologlar ...vb sağlık çalışanları

Ücretsiz katılım kontenjanlar sınırlıdır.

Kesin etkinlik kaydınızın alınması için ;

+90 549 200 12 04 no'lu whatsapp hattımıza,

isim-soyisim-ünvan (anne/diyetisyen/hemşire ...vb)-mail adresi-sosyal medya adresi (instagram) bilgilerinizi alt alt yazarak, mesaj yolu ile iletmeniz gereklidir.