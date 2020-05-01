Anne oğul korona virüse yenildi
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Anne oğul korona virüse yenildi

Anne oğul korona virüse yenildi
01.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:35

Kocaeli'de yaşayan bir fabrika işçisi ile annesi, korona virüs nedeniyle hayatlarını kaybetti.

Kocaeli'de yaşayan bir fabrika işçisi ile annesi, korona virüs nedeniyle hayatlarını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir fabrikada çalışan evli 3 çocuk babası Akay T. (44), rahatsızlanınca gittiği Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca Seka Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Akay T.'nin tedavisi sürdüğü sırada annesi Güler T. (69) de korona virüs teşhisiyle tedavi altına alındı. Tedavi sırasında rahatsızlığı ilerleyen anne 6 Nisan günü hayatını kaybetti. Annesini kaybettiği sırada hastanede kök hücre tedavisi gören oğlu da tedaviye olumlu yanıt vermeyerek 33 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Aynı ay içinde korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden anne ve oğlu, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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