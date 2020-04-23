Anne oğul 23 Nisan'ı evde düet yaparak kutladı Anne oğul 23 Nisan'ı evde düet yaparak kutladı Emir Sondergaard isimli küçük çocuk ile annesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde düet yaparak kutladı.

Anne oğul 23 Nisan'ı evde düet yaparak kutladı

İSTANBUL - Emir Sondergaard isimli küçük çocuk ile annesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde düet yaparak kutladı. Küçük çocuk piyano çalarken, annesi ise 23 Nisan şarkısını seslendirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamak isteyen anne ve oğlu, 23 Nisan şarkısını birlikte seslendirerek düet yaptı. 9 yaşındaki Emir Sondergaard piyano çalarken, annesi de 23 Nisan şarkısını söyleyerek oğluna eşlik etti. Anne ve oğlunun evlerinde düet yaparak 23 Nisan'ı kutlaması renkli anlara sahne oldu.

Kaynak: İHA