Anne oğlun katil zanlısı, 'pişmanım, olayla ilgim yok!'
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Anne oğlun katil zanlısı, 'pişmanım, olayla ilgim yok!'

Anne oğlun katil zanlısı, 'pişmanım, olayla ilgim yok!' Kars'a ev almak için İstanbul'dan gelen ve cesetleri su kuyusundan çıkarılan anne, oğlun katil zanlısı adliyeye getirildi.

21.07.2020 12:42 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:48

Anne oğlun katil zanlısı, 'pişmanım, olayla ilgim yok!'

KARS - Kars'a ev almak için İstanbul'dan gelen ve cesetleri su kuyusundan çıkarılan anne, oğlun katil zanlısı adliyeye getirildi. Anne ve oğlun katil zanlısı adliyeye getirilirken, gazetecilerin neden öldürdünüz sorusuna; 'pişmanım, olayla ilgim yok!' yanıtını verdi.

Kars'a ev almak için İstanbul'dan gelen ve cesetleri su kuyusundan çıukareılan Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ'ın katil zanlıları M.S ve A.S. (29)'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan zanlılar yoğun güvenlik önlemleri altında Kars Adliye Sarayı'na sevk edildi.

Adliye Sarayı'na sevk edilen M.A. ve A.S. adliyeye getirilirken, muhabirlerin neden öldürdünüz? Sorusuna 'Pişmanım, olayla ilgim yok!' yanıtını verdi. Zanlılar bugün hakim karşısına çıkarılacak.

Olay;

İstanbul'dan Kars'a ev almak için oğlu Mert Karadağ ile birlikte Kars'a gelen Figan Karadağ'ın cesetleri İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın talimatlarıyla oluşturulan özel ekip tarafından bulundu. Kars-Erzurum kara yolu kırsalında Cumhuriyet köyü yakınlarında bir su kuyusunda bulunan cesetler için olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan Kars Valisi Türker Öksüz, bulunan cesetlerin anne Figan Karadağ ve oğlu Mert Karadağ'a ait olduğunu doğrulamıştı.

Yakınları, ev almak için Kars'a gelen anne Figan ve oğlu Mert Karadağ'dan haber alamayınca durumu polise bildirdi. Güvenlik güçleri tarafından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarının 8'nci gününde anne ve oğlunun cesedi Cumhuriyet köyü yakınlarındaki bir su kuyusunda bulunmuştu. Cesetlerde yapılan ilk incelemede av tüfeği ile vuruldukları belirlenmişti.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma neticesinde konu ile ilgili M.S ve A.S. gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan iki kişi ifadelerinde cesetlerin su kuyusunda olduğunu itiraf etti. Yapılan araştırmalar sonucunda Figan Karadağ ve Mert Karadağ'ın av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edilerek olayda kullanılan av tüfeği ele geçirilmişti.

Anne oğlun katil zanlısı, 'pişmanım, olayla ilgim yok!'

Kaynak: İHA

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