Anne kuş için iş makinesini santral dışına çıkarmıyorlar
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Anne kuş için iş makinesini santral dışına çıkarmıyorlar

Anne kuş için iş makinesini santral dışına çıkarmıyorlar
Demirören Haber Ajansı / Murat Aydın - Haberler | Güncel

ERZURUM'un Oltu ilçesinde beton santraline ait kepçenin hidrolik tankına yuva yapan ak kuyruksallayan kuşunun 5 yavrusu dünyaya geldi.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde beton santraline ait kepçenin hidrolik tankına yuva yapan ak kuyruksallayan kuşunun 5 yavrusu dünyaya geldi. İş makinesini santral dışına çıkarmayan operatör Remzi Öztürk, yiyecek getiren anne kuşu görünce çalışmasını durduruyor.

Oltu ilçesindeki beton santralinde operatörlüğünü Remzi Öztürk'ün yaptığı kepçenin hidrolik tankı, 3 yıldır kuşlar tarafından yuva olarak kullanılıyor. Bu yıl da havaların ısınmasıyla birlikte ak kuyruksallayan kuşu, yuva kurduğu tanka 5 yumurta bıraktı. Bir süre sonra yumurtalardan yavrular çıktı. Ak kuyruksallayan, sık sık yiyecek taşıyıp, yavrularını besliyor.Yavruların bulunduğu iş makinesini santral dışına çıkarmadığını belirten Remzi Öztürk, "Anne kuş, sürekli kepçeyi takip ediyor. Yavruların sağlık durumları çok iyi. Her geçen gün biraz daha büyüyorlar. Onlara çok alıştım. Uçup giderlerse buruk bir sevinç yaşayacağım" dedi.


Anne kuş için iş makinesini santral dışına çıkarmıyorlar
Anne kuş için iş makinesini santral dışına çıkarmıyorlar
Anne kuş için iş makinesini santral dışına çıkarmıyorlar
Anne kuş için iş makinesini santral dışına çıkarmıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Aydın

ANNE KUŞ İÇİN İŞ MAKİNESİNİ SANTRAL DIŞINA ÇIKARMIYORLAR
ANNE KUŞ İÇİN İŞ MAKİNESİNİ SANTRAL DIŞINA ÇIKARMIYORLAR
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