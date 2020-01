Anne kucağında onlarca basamak çıkan DMD'li öğrencinin sınıfı taşındı

08.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:42

SANCAKTEPE 'de DMD kas hastalığı nedeniyle ikinci kattaki sınıfına çıkmakta zorlanan Mehmet Erdi Kılınç'ın sınıfı, bugün giriş kata taşındı.

Sancaktepe'de bulunan Mustafa Karaşahin İlköğretim Okulu'nda ikinci sınıf öğrencisi olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas erimesi hastası Mehmet Erdi Kılınç, okul binasının ikinci katındaki sınıfına annesinin kucağında çıkıyordu. Çocuğunun yürüyebildiğini ama merdivenleri çıkamadığını belirten anne Serpil Kılınç, iddiaya göre, okul idarecilerine sınıfına çıkmakta zorlanan oğlu Mehmet Erdi'nin sınıfının giriş kata taşınmasını istediğini söyledi. Talebine müdür yardımcısının "Belki giriş kata alırız" yanıtını verdiğini söyleyen anne Kılınç, bu durumu sosyal medyada duyurdu. Mehmet Erdi Kılınç'ın ve annesinin durumunun sosyal medyada gündem olması üzerine yetkililer, Kılınç'ın sınıfını giriş kata taşıdı.

"BENİM ÇOCUĞUM DÜŞTÜĞÜ ZAMAN KOMPLE OTURUR HALE GELECEK"

Mehmet Erdi Kılınç'ın ilkokula Mustafa Karaşahin İlköğretim Okulu'nda başladığını söyleyen anne Kılınç, "İlk geldiğimizde ikinci kattaydık. İkinci katta eğitim aldığımızda pek zorluk yaşamıyordum, çıkartıyordum kucağımda. Sonra daha da ağırlaşmaya başlayınca zorluklarım başladı. Müdür yardımcısına söyledim, birkaç kere yanlarına gittim. Sınıfın yetersiz olduğunu, aşağıda yer olmadığını söylediler. Halimi görüyorsunuz diye birkaç kere daha gittim. 'Belki' lafı beni çok üzdü, bana 'Belki alma ihtimali, yan taraftaki bina bize verilirse olur' denildi. Benim belki ile bekleyecek vaktim yoktu. Benim çocuğum düştüğü zaman, bir bacağı kırıldığı takdirde komple oturur hale gelecek" dedi.Sabahları okula gelmeden önce fizik tedaviye gittiklerini söyleyen Serpil Kılınç sözlerine, "Ben burada böyle olunca çocuğum düşerse, ya bacağı kırılırsa ya yürüyemezse diye çok korktum. Zaten sınıftan aşağıya inmiyordu çocuğum. Arkadaşları aşağı iniyorlardı. En son beni çok üzen şey şu oldu, hatta müdür yardımcısına gidip söylediğim zaman da bunu dile getirdim. 'Anne yağmur yağıyor. Arkadaşlarım dışarı çıkmıyor, yanımdalar' dediği zaman o kadar üzüldüm ki, bıçak saplandı resmen kalbime. Müdür yardımcısına aynısını söylediğim zaman o da çok üzüldü ama 'yapacak bir şeyimiz yok' dedi. Yapacak bir şeyler var, herkes için yapacak bir şeyler var" diye devam etti.Sınıfın giriş kata taşınmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Serpil Kılınç, "Biz bariyerlerden yürüyerek, oğlumla el ele tutuşarak geliyoruz. Sınıfının giriş kata alındığını öğrendiğimiz zaman oğlumla çak yaptık birbirimize, 'yaşasın artık aşağıda eğitim alacağız' dedik" dedi.

"OĞLUM ARTIK DIŞARI ÇIKACAK, KANTİNDEN ALIŞVERİŞ YAPACAK"Anne Kılınç, "Çocukların bütün çantaları boş, sırtlarında çantalarını taşıyorlar. Sınıftaki kutularda da okuldan gitmemesi gereken kitapları var. Ben oğlumun çantasına kitaplarını dolduruyordum, 'bak oğlum sen bunları taşıyamadığın için ben senin çantanı sırtına yükleyemiyorum' diyordum. O kutulardan ben de alacağım, getireceğim buraya. Oğlum sırtında getirecek çantasını, çünkü merdiven çıkmayacak artık. Dışarı çıkacak, kantinden alışveriş yapacak. Bizi biraz da mutlu eden o" diyerek sözlerini sonlandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜLERAnne Kılınç'ın sosyal medyada paylaştığı, gündem olan ve oğlu Kılınç'ı okul binasının ikinci katındaki sınıfına kucağında çıkardığı görüntülerde, "Benim oğlum şu an yürüyor ama merdiven çıkamıyor. Her gün çocuğumu ikinci kata sırtımda taşıyorum. Müdürlerle görüştüğüm zaman da sınıfın giriş katına alınmasını istediğim zaman da bana 'Belki alırız' diye cevap verdiler. Ben bu rahatsızlıkta olan bir çocuğun engelli tuvaletinin aşağıda olup bariyerlerin burada olması, aynı zamanda (sınıfının) ikinci katta olmamız çok üzücü. Bize yardımcı olmanızı istiyoruz. 21. yüzyılda normalde her okulda engellilere ait bir sınıf olması lazım" demişti.



