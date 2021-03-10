Anne kucağında evlat nöbetine katılan Asmin, şimdi koşup oynuyor
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Anne kucağında evlat nöbetine katılan Asmin, şimdi koşup oynuyor

10.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:36

Anne kucağında evlat nöbetine katılan Asmin, şimdi koşup oynuyorDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığını belirten ailelerin evlat nöbetine 3 Ekim 2019'da, kızı Hayal'e kavuşmak için 1,5 yaşındaki kızı Asmin'le katılan Süheyla Demir'in oturma eylemi sürüyor.

Anne kucağında evlat nöbetine katılan Asmin, şimdi koşup oynuyor

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığını belirten ailelerin evlat nöbetine 3 Ekim 2019'da, kızı Hayal'e kavuşmak için 1,5 yaşındaki kızı Asmin'le katılan Süheyla Demir'in oturma eylemi sürüyor. Annesinin kucağında eylemde yer alan Asmin, 3 yaşına girerken, şimdi çadırda koşup, oynuyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eyleminde, 555'inci güne girildi. PKK'lı teröristlerce 2014 yılında lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, kaçırılan kızı Hayal için 3 Ekim 2019'da Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir'in oturma eylemi de sürüyor. Demir'in eyleme, kucağında birlikte katıldığı kızı Asmin ise 3 yaşına girdi. Ağzında emzikle yer aldığı eylemde şimdi çadır içinde koşup, oynayan Asmin, ablası Hayal'in fotoğrafını da taşıyor.

'YÜRÜMEYİ VE KONUŞMAYI BURADA ÖĞRENDİ'

Kızı Asmin'in evlat nöbetinde yürümeye başlayıp, konuşmayı öğrendiğini söyleyen Süheyla Demir, "3 Ekim'de eyleme katıldım. Asmin geldiği zaman daha 1,5 yaşındaydı, şu an 3 yaşında. Burada yürümeyi ve konuşmayı öğrendi. Bizi bu hale düşürenler utansın. Allah benim ve kızımın hakkını onlara bırakmasın. Kandil gününde onlara bu bedduayı ediyorum. Annelerin haykırışı inşallah yerin dibine sokacak. Zafer bizim olacak. İçimizdeki acıyla oturmak, onlar gibi silah zoruyla değil, zaferimiz olacaktır" dedi.

Anne kucağında evlat nöbetine katılan Asmin, şimdi koşup oynuyor
Anne kucağında evlat nöbetine katılan Asmin, şimdi koşup oynuyor
Anne kucağında evlat nöbetine katılan Asmin, şimdi koşup oynuyor
Anne kucağında evlat nöbetine katılan Asmin, şimdi koşup oynuyor
Anne kucağında evlat nöbetine katılan Asmin, şimdi koşup oynuyor
Anne kucağında evlat nöbetine katılan Asmin, şimdi koşup oynuyor
Anne kucağında evlat nöbetine katılan Asmin, şimdi koşup oynuyor
Anne kucağında evlat nöbetine katılan Asmin, şimdi koşup oynuyor
Anne kucağında evlat nöbetine katılan Asmin, şimdi koşup oynuyor
Anne kucağında evlat nöbetine katılan Asmin, şimdi koşup oynuyor
Anne kucağında evlat nöbetine katılan Asmin, şimdi koşup oynuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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