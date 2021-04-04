Anne köpek ve yavrularına Osmangazi şefkati
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Anne köpek ve yavrularına Osmangazi şefkati

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Anne köpek ve yavrularına Osmangazi şefkati

Osmangazi ilçesindeki yüzlerce sokak hayvanının yardımına koşan Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yolda aracın çarptığı bir anne köpek ile yavrularına şefkat eli uzattı.

Osmangazi ilçesindeki yüzlerce sokak hayvanının yardımına koşan Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yolda aracın çarptığı bir anne köpek ile yavrularına şefkat eli uzattı.

Nilüferköy Mahallesi'nde vatandaşlardan yaralı bir sokak köpeği bulunduğu ihbarı alan Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek yaralı köpeğe ilk müdahalede bulundu. Ekipler, yaptıkları incelemeler sonucunda köpeğin 6 adet yavrusu olduğunu tespit etti. Anne köpek ile yavruları için harekete geçen ekipler, can dostları Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürdü.

Görevli veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan 2 yaşındaki anne köpek, sol ön kolundan osteosentez operasyonu geçirdi. Kemik dokularını birleştirmek için köpeğe platin takılırken, 6 yavrunun da uyuz tedavisi yapıldı. Tamamen iyileşene kadar Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde tutulacak olan can dostlar, daha sonra ise doğal yaşamlarına bırakılacak. - BURSA

Anne köpek ve yavrularına Osmangazi şefkati

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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